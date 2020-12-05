شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر فى جلسة تصوير أنيقة وتبدأ "نسل الأغراب" بالصعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نجلاء بدر عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً مع المصور خالد فضة، أثناء تواجدها فى مدينة الجونة لحضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائى الشهر الماضى، حيث ظهرت نجلاء بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا أبيض ودعت به صيف هذا العام قبل الانشغال بتصوير أعمالها الفنية الجديدة.

وبدأت نجلاء قبل أيام تصوير مشاهدها الأولى فى مسلسل "نسل الأغراب" مع المخرج محمد سامى وبطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تتدرب نجلاء على التحدث باللهجة الصعيدية مع مصحح اللهجة الخاص بالعمل، لاسيما أنها تطهر بدور صعيدي للمرة الأولى.

وفى نفس السياق تصور نجلاء مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة ومقرر عرضه قريباً، والعمل سيناريو وحوار ومحمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وبطولة مى عمر وأحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين.

فيما انتهت نجلاء من تصوير معظم مشاهدها فى فيلم "النهاردة يوم جميل" المأخوذ عن المجموعة القصصية ‏سوق العرسان، وهو من تأليف علاء سليمان سيناريو وحوار نيفين شلبى ودينا السقا، وبطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، أحمد وفيق، انتصار، فراس السعيد، ‏محمود الليثي، وإخراج نيفين شلبى.