موجز الخليج 365 الاقتصادي.. الدين عالمي يتضخم وورطة أردوغان

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أكد تقرير حديث أن الدين العالمي سيسجل زيادة كبيرة بنهاية عام 2020، في ظل التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

تواصل الليرة التركية انهيارها أمام الدولار الأمريكي بعدما انخفضت الجمعة بنسبة 0.2% ووصل سعر الصرف إلى 7.78 دولار.

هبط الذهب في تداولات الجمعة، إذ باع المستثمرون لجني المكاسب بعد ارتفاعات كبيرة في الجلسات السابقة، تزامنا مع صعود الأسهم.



أعلنت شركة أرامكو السعودية، الجمعة، نجاح فرق الصيانة التابعة لها في إعادة محطة التوزيع بمنطقة جازان إلى العمل بشكل طبيعي وكامل.

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية عن بدء الإنتاج النفطي بمربع (25) بحقل الراوات بولاية النيل الأبيض في المرحلة الأولى بطاقة يومية 440 برميلا.

ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسية، في بداية تداولات الجمعة، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم تصاعد آمال التحفيز.



تعتزم الدنمارك، المنتج الأول للنفط في الاتحاد الأوروبي، وقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال عام 2050، للالتزام باتفاق باريس.

شدد ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا على ضرورة حماية الموارد لصالح الشعب الليبي بأكمله.



قفزت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات الجمعة، متأثرة بالزيادة العالمية في أسعار المعدن الأصفر بفعل آمال التحفيز الأمريكي.



ارتفعت الأسهم الأوروبية، في جلسة الجمعة بدعم شركات النفط، إذ بلغ مؤشر الأسهم القيادية في لندن أعلى مستوياته في 9 أشهر.



دخلت مجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة، سوق طاقة الرياح البحرية بقوة، لتحقق هدفها بإنتاج 5 جيجاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2025.



حيرت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الخبراء، وخالفت توقعاتهم في عام الكورونا، خاصة عجز التجارة والموازنة، والتوظيف، وطلبيات المصانع.



أعفت مجموعة "أوبك+" المصدرة للنفط، ليبيا من المشاركة في التخفيضات التي أقرتها العام الجاري، بسبب الظروف التي تمر بها.

يجهز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكبار مستشاريه لحملة واسعة على التمويل غير المشروع عبر تشريعات تمنع تأسيس "شركات وهمية".

