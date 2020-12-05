شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تكشف عن الشائعات التى تعرضت لها بعد زواجها من عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة كندة علوش، خلال لقائها فى برنامج "أبلة فاهيتا"، الذى يذاع على قناة on e، عن الشائعات التي تعرضت لها بعد زواجها من النجم عمرو يوسف.

وقالت كندة:" أنا مش أكبر من عمرو احنا في نفس السن و هو أكبر شوية، كما ترد الشائعات ازاى هيتجوز واحدة عندها عيال أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى حياة من عمرو بس، وعن عمليات التجميل التي ترددت انى خضعت لها كانت صورة واستخدمت فيها فلتر إنستجرام".

وبسؤالها عن كيفية التعامل مع معجبات عمرو، ردت قائلة:" المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها و في بنات بتعاكسة على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى".

وفى فقرة " ماكنتش أتوقع خالص أنهم يقولوا عنى كده "، قرأت كندة الحقائق التي كتبت عنها من علا أخت زوجها:" كندة بتتنرفز جامد في أي لعبة نلعبها"، ومن حماتها:" أكتر حاجة بحبها في كندة حبها لعمرو و فتة الباذنجان"، ومن بدر شقيقها :" كانت دائما بتقولى انهم لقونى على باب الجامع لحد ما أعيط"، كما قلدت كندة النجمة أصالة في طريقة كلامها ثم قالت :"صولا اختى و حبيبتى و صحبتى ".

وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائى جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".