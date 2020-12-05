شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يهدى أغنية "عزيز الكل يشتاقلك" لـ تركى آل الشيخ بعد عودته للرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى النجم التونسى صابر الرباعى، أغنية جديدة للمستشار تركى آل الشيخ، لعودته بالسلامة للمملكة العربية السعودية، عقب رحلة العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، والأغنية بعنوان "عزيز الكل يشتقلك". وتقول الأغنية عزيز الكل يشتقلك.. وتوب العز يلبألك، الف حمد برجوعك لارض المملكة ولأهلك.. يا أبو ناصر انت مخبوب، وبطيبك تتأثر القلوب.. عزيز بطلتك.. وكل الناس تشهدلك. ربى عزك وصانك.. وعلى بالقدر شانك وبارك فيك وبأصلك.. يا ابو ناصر أنت محبوب.. فى طلتك مهيوب. يشار إلي أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ألتقى بمسؤلو هيئة الترفية، عقب وصوله للسعودية بعد رحلة العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية، ووضعوا خطة واضحة لعام 2021، حيث أكد تركى علي حرص المملكة علي الاحتفاظ بالنجاحات التى حققتها المملكة فى جميع المجالات، والأهتمام بالاسر السعودية والأطفال.

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