شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة لينا شاماميان: تنوع ألوان الغناء أمر طبيعى لأن الفن يحتمل كل شىء والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت لينا شاماميان، خلال حوار لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، إن بدايتها الفنية والغنائية كانت في المعهد العالي للموسيقى، وحصلت على الدعم، وكانت بداية مهمة ورائعة بالنسبة لها، وأنها أطلقت أول ألبوم لها في عام 2006.
وأضافت لينا شاماميان: "غنيت لأني كنت عايزة أعمل حاجة بحبها، وجمعت الموسيقى الشرقية مع الخلفية الغربية، وتفاعل الناس على الأغاني التي أقدمها كان دافعا بالنسبة لي جعلني استمر أكثر في تقديم فكرتي.
من جانب آخر، كانت المطربة السورية لينا شاماميان قد قالت إنها سعيدة بعد نجاح تجربتها الأولى فى غناء تتر مسلسل "إلا أنا" بعنوان "هنعيش ونشوف"، من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدى.
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