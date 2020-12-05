شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: أنا مستمع جيدا للنصائح وبكره الكذب والتأخير فى المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان خالد زكى، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى، ويذاع على قناة الحياة، أنه ينام بصعوبة شديدة، وعندما يستقيظ أول شيء يفعله أن يحمد الله ويتناول وجبة فطوره والشاى، ودائما ما يحلم بوالدته ووالده، رحمه الله عليهما، ودائما ما يقدم النصائح لغيره وهو مستمع جيد للنصائح أيضا فيسمح نصائح من أبنائه وزوجته وكذلك من المخرجين الذين يعمل معهم.

وأضاف خالد زكى: "من أكثر الأشياء التى تزعجنى وتجعلنى (أكشر) الكذب والتأخير فى المواعيد، وكذلك عندما يمرض أخد أحبائى، ومن أحب الأشياء إلىّ أن أقوم بتصميم ديكورات خاصة عندما أرسم تلك التصميم بيدى وليس على جهاز الكمبيوتر، ولو أنى آلة موسيقية كنت أتمنى أن أكون آلة الناى لأنى أحبه جدا فهو آله بها شجن".

يذكر أن رواد السوشيال ميديا كانوا قد تداولوا خلال الايام الماضية أخبارا بتعرض الفنان خالد زكى لوعكة صحية وأنه يعانى من أزمة بعد إنتهاء تصوير مسلسل قوت القلوب، وعبر النجم خالد زكى عن استيائه من تلك الاخبار، وأكد لليوم السابع أنه بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه يطالب جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر بخصوص المرَض، خاصة أنه شيء مؤلم للغاية أن يستقيظ الأنسان على خبر مرضه وهو بكامل صحته.

يشار إلى أن خالد زكى عرض له مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‪‎‬.