شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى توجه رسالة لـ إلهام شاهين بعد عرض "حظر تجول" فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة ليلى علوى رسالة إلى الفنانة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس بعد عرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي، حيث شاركت ليلى علوي جمهورها عبر إنستجرام، عددا من الصور خلال تألقها في المهرجان الفني الضخم، معلقة: "من فعاليات اليوم الثالث والعرض الخاص لفيلم حظر تجول.. مبروك لحبيبتي إلهام وأمير رمسيس وكل فريق العمل".



ليلى علوي عبر إنستجرام

وعرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وذلك فى عرضه العالمى الأول، حيث رفع العرض شعار "كامل العدد"، نظرا للإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم، وشهد العمل حضور صناعه المخرج أمير رمسيس وإلهام شاهين وأحمد مجدى وصفى الدين محمود.

كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.



الفنانة ليلى علوي

الفيلم يشارك فى المسابقة الدولية، وتدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجول فى مصر، حول (فاتن) التى تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضى والعفو عنها، وليس فى ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، فى مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة فى صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذى يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كلا من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.



النجمة ليلى علوي