شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: يوم زواج ابنتى كان صعبا وشبهونى "بعريس من جهة أمنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد زكى إن يوم زواج ابنته كان من الأيام الصعبة بالنسبة له، وكانوا دائما يشبهونه بفيلم "عريس من جهه أمنية"، حيث كان يقول له زوج ابنته عندما أشاهد هذا الفيلم أتذكرك، وعن أحفاده قال: "أحفادى هم كريم فى الصف الثالث الإعدادي وهو يحب لعب الكرة، وعمر فى الصف الرابع الابتدائى، ومن الظاهر أنه سيسلك نفس طريقه، وأحب أن يقول لى أحفادى يا جدو ولم ينده على باسمى مثل الكثير من هذا الجيل".

وأضاف خالد زكى، أثناء لقائه ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "أحب ميرفت أمين جدا وهى كانت فتاة أحلام الكثير من الشباب، وكان حبى لها من طرف واحد فقط ولكن هى نجمة جميلة وعلى خلق"، وعن مقولة إن السعادة لا تتفق مع الشهرة قال: "أنا لا أتفق مع تلك المقولة فإذا كانت الشهرة تجعل الناس تحبك وتحترمك بالتأكيد ستشعر بالسعادة ولكن الشهرة سهلة جدا والاحترام ليس سهل".

وكشف خالد زكى أنه قد حقق ذاته بنسبة 60٪؜ ومتبقى 40٪؜ لأن هناك العديد من الأدوار ما زال يحلم بتقديمها، وعن مسلسله الجديد "بالحب هنعدى" قال: "لم نحدد بعد معاد بدأ تصويره وأتمنى أن يكون قريبا لأنه مكتوب بشكل جيد وبه العديد من الفنانين العظماء مثل سميرة أحمد وحسين فهمى ويوسف شعبان والعديد من الوجوه الجديدة الواعدة ، ودعا الجمهور أن ينبذوا كل الخلافات ويحبوا بعضهم البعض ويتفانوا فى العمل ويحمدوا الله على كل شيء وعلى نعمة الأمن والأمان فى مصر.

يشار إلى أن خالد زكى عرض له مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‪‎‬.