شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: فكرت فى اعتزال التمثيل فى فترات الركود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان خالد زكى عن أهم قرار أخذه فى حياته حيث قال: "كنت أشرب الكثير من السجائر وفى أحد الأيام أُصبت بوعكة بسببها وذهبت للطبيب وطلب منى أن أتوقف عن شرب السجائر، وقال لى إنها خطر على صحتى وأننى كذلك (بحرق فلوس)، وهنا ذهبت للمنزل وأحضرت المصحف ووضعت يدى عليه وحلفت ألا أشرب سجائر إلا فى التصوير وبالفعل من يومها لم أشرب سجائر سوى فى التصوير".

وأضاف الفنان خالد زكى، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "أتمنى من الله أن يطيل عمرى إلى أن أزوج أحفادى كريم وعمر، وأتمنى أن يتوفانى الله قبل أى أحد من أحبابى"، وتابع: "فكرت فى الاعتزال فى بعض الأحيان لأن هناك أوقات نصاب بفترات ركود، وهذا يحدث للكثير وفى تلك الفترات تأتى أفكار كثيرة منها الاعتزال والبحث عن عمل آخر".

وتابع الفنان خالد زكى: "من أكثر الأخطأ الذى يقع فيها الأحباب هى التجاوز، فعندما تتجاوز المرأة عن أخطاء الرجل ويتجاوز الرجل عن أخطاء المرأة قبل الزواج يحدث تصادم بعد الزواج، لأن الرومانسيات تصبح أقل وتبدأ المشاكل تتفاقم وتتضاعف عشر مرات، لذا لا بد ألا نتجاوز عن الأخطاء"، وأوضح أنه لم يجعل زوجته تبكى بسببه فى يوم، وأنه يستطيع أن يفهم الناس من تعبيرات وجوههم لأن ذلك هو صميم دراسته بالمعهد العالى للفنون المسرحية.

يشار إلى أن خالد زكى عرض له مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‪‎‬.