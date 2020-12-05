شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: مى عز الدين موهوبة وشاطرة أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت أبلة فاهيتا، خلال برنامجها الذى يذاع على قناة on e بالنجمة كندة علوش، قائلة: "أختى وحبيبتى ومش بعيد تكون ضرتى"، موجها لها سؤالا لماذا قليلة الظهور الفترة الماضية، لترد كندة: "موجوده يا أبلة بس بربى بنتى وبهتم بزوجى عمرو"، ثم سألتها لماذا تعتمد في أدوارها على الكأبة والنكد، ردت كندة قائلة: "الدور هو اللى بيحكم" لتقاطعها أبلة فاهيتا: "ليه مكررتيش الكوميدى مع مى عز الدين بعد مسلسل دلع البنات"، لتقول كندة ضاحكة: "المسلسل نجح ومى موهوبة وشاطرة أوى وهشوف الكوميدى تانى"، ثم اختبرت أبلة فاهيتا كندة علوش في فقرة أسامى الأكلات السورية، حيث وضعت كندة "ماسك" على عيونها، وتذوقت 5 أكلات سورى وقالت أسماء الأكلات.

وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائي جديد للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".