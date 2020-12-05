شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: سقطت سنتين فى الثانوية العامة عشان كنت "حبّيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان خالد زكى أنه يكره يوم الثلاثاء وذلك لأن والده ووالدته قد تُوفيا يوم ثلاثاء، ويحب يوم الخميس جدا والسبب فى ذلك أنه كان يكره المدرسة وينتظر يوم الإجازة، وسبب كره للمدرسة أن بابها كان يغلق عليهم فيشعر أنه مجبر على التواجد فيها، على عكس الجامعة الذى أحبها جدا وكان يذهب للمعهد العالى للفنون المسرحية وهو فى قمة سعادته.

وأضاف خالد زكى، خلال لقائه برنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "رسبت عامين فى الثانوية العامة لأننى كنت حبّيب، فأتذكر أن أول مرة حبيت فى حياتى كنت فى الصف الرابع الابتدائى، وقد تعرفت على زوجتى وأنا فى آخر سنة فى الثانوية العامة وظللنا سويا ست سنوات حتى تزوجنا، وفى الحقيقة فى بداية العلاقة كنت أعرف عليها أكثر من بنت وذلك لأننى مؤمن بأن لكى تعرف قيمة اللى معاك لابد أن تجرب غيرها".

وتابع الفنان خالد زكى: "أنا صديق لكل الوسط الفنى وزوجتى متفهمة جدا الصدقات، وكذلك المعجبات الذين كانوا يتصلون أحيانا وهى من ترد عليهم فهى متفهمة جدا لطبيعة عملى وأهم شيء هو الثقة، وسبب نجاح زواجنا هو الثقة المتبادلة والتفاهم المتبادل والحب المتبادل فإذا تواجد ذلك أعتقد أن الحياة ستستمر".

يشار إلى أن خالد زكى عرض له مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدي أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامي مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوي، ‏وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‪‎‬.