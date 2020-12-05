أمينة خليل تتحدث عن شخصيتها في "حظر تجول" بندوة "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقب انتهاء عرض فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في مهرجان القاهرة السينمائي، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، أقيمت ندوة بحضور صناعه، أدارها الناقد والمنسق الفني للمهرجان أندرو محسن.

وتحدثت فيها الفنانة أمينة خليل، عن شخصية ليلى التي تلعبها، قائلة"الشخصية لا تعرف السبب الحقيقي لجريمة قتل والدتها "فاتن- إلهام شاهين" لوالدها، والتي سُجنت بسببها 20 عاما، لكن لديها بعض الشكوك تجاه الأمر، وجزء كبير من إجابتها على السؤال يزيد في اليوم الذي قضته مع والدتها بعد خروجها من السجن، عادت لها الكثير من الذكريات".

تدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.