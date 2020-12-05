وفاة الفنانة ماجدة عميرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

أعلن المنتج طارق الجنايني، مساء الجمعة، وفاة الفنانة التشكيلية ماجدة عميرة، بعد صراع مع المرض.

وكتب الجنايني، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى أطيب وأحن قلب، المغفور لها ماجدة عميرة.. والدة أخواتي سحر وعمرو عميرة.. صلاة الجنازة يوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.. الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كما نعاها المصور عيد خليل، عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة أم الفنانين الغالية ماجدة هانم عميرة، أسكنها الله فسيح جناته، صلاة الجنازة يوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود.. نسألكم الدعاء".