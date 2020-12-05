تفاصيل خناقة محمد سامي والمجاميع في تصوير مسلسل "نسل الأغراب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل فريق عمل مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، وقوع مشاجرة بين المجاميع المشاركين بالعمل مع مخرجه محمد سامي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن يوم الجمعة الذي شهد وقوع المشاجرة كان من أهم الأيام الإنتاجية في تنفيذ العمل، ما استلزم الاستعانة بعدد كبير من المجاميع، وهو الأمر الذي أدى لتطور الأمر حينما وقعت المشادة بينهم والمخرج محمد سامي.

وأضاف المصدر أن المشادة وقعت بسبب أن مجموعة من المجاميع لم تنفذ تعليمات المخرج بالشكل الذي يريده، وهو ما جعله يطالب بالاستعانة بغيرهم، ما أدى لوقوع مشادة مع بعضهم، خرجت عن السيطرة لكثرة أعدادهم، ما أدى لعدم استكمال تصوير باقي المشاهد التي كان من المقرر أن تتم اليوم.

وكان المخرج محمد سامي، أعلن في مطلع ديسمبر الجاري، بدء تصوير مسلسله "نسل الأغراب"، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان 2021.

ونشر صورة تجمعه ببطلي المسلسل أحمد السقا وأمير كرارة من كواليس تصوير العمل، وعلّق عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "بسم الله أول يوم تصوير مسلسل نسل الأغراب، إخراج وقصة وسيناريو وحوار محمد سامي وإنتاج تامر مرسي، وإشراف حسام شوقي".

مسلسل "نسل الأغراب" تدور أحداثه في أجواء صعيدية، من بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، إدوراد، دياب، سلوى عثمان، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، أحمد فهيم، وأحمد داش وغيرهم.