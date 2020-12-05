مايا دياب بالشورت وهنادي مهنا بجزر المالديف.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها من أمام البحر بجزر المالديف خلال قضائها شهر العسل بعد زواجها من الفنان أحمد خالد صالح، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

هند صبري

ظهرت الفنانة هند صبري، في صورة لها خلال تواجدها في الصحراء، عبر حسابها على إنستجرام.

مايا دياب

استعادت الفنانة مايا دياب، ذكرياتها مع الصيف، وارتدت "شورت" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصيف دائمًا في ذهني"

حسين الجسمي

نشر الفنان حسين الجسمي، صورة له من إحدى حفلاته الغنائية، عبر حسابه على إنستجرام.

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، بملابس شتوية في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اشتقت لكم جميعًا".

سليمان عيد

الفنان سليمان عيد، نشر صورة له خلال فترة أداء الخدمة العسكرية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "مع سيادة اللواء حمدي بخيت.. صورة من ٢٥ يوم".

لطيفة

نشرت الفنانة لطيفة، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحسن حاجة إن الواحد يكونله وش واحد في كل مكان وزمان..اللي في قلبي على وشي، وفي مرايتي".

هاجر أحمد

ظهرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، داخل قارب في البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الفائز هو الحالم الذي لا يستسلم أبدًا".

نهى عابدين

الفنانة نهى عابدين، نشرت أحدث صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد السعدني

التقط الفنان أحمد صلاح السعدني، صورة له على متن أحد القوارب في البحر لحظة غروب الشمس، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.