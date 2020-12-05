أنجيلا ميركل محظوظة بزوج متفهم يشاركهاالمهام المنزلية.. فماذا يفعل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 01:39 صباحاً - لليوم رغم التحضر والثقافة والتقدم،مازال الملايين من الرجال في الشرق والغرب يعتبرون أن الطبخ والمهام المنزلية من شؤون المرأة الخاصة بها،ولا يقبلون مساعدة زوجاتهم العاملات في الخارج مثلهم في المنزل،لكن زوج أقوى إمرأة في ألمانيا وأوروبا ،المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محظوظة بارتباطها برجل متفهم،وداعم لطموحها السياسي ويحترمها كامرأة،ويستمتع بمشاركتها مهامها المنزلية.

زوج أنجيلا ميركل يغسل الملابس مساء كل يوم

فاجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،البالغة من العمر "66 عاماً" ،والتي تعد أقوى امرأة في العالم،والشهيرة بلقب "المرأة الحديدية، بعد رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة مارغريت تاتشر،بكشفها سراً صادماً حول زوجها وذلك خلال مقابلة لإحدى القنوات التلفزيونية الألمانية "دي دبليو- DW" واعترفت أنجيلا ميركل في ردها على سؤال حول بعض تفاصيل حياتها البيتية ومن يقوم بالأعمال المنزلية فقالت :"زوجي يغسل الملابس وتولى هذا الأمر، وعادة يقوم بذلك في المساء، وبسبب ذلك أفضّل أن تكون جدران المنزل سميكة حتى لا يسمع أي شخص الضجيج الناتج عن ذلك".

هذا هو عشقهما المشترك

وأضافت ميركل في حديثها حول القواسم المشتركة مع شريك حياتها،فقالت إنها وزوجها يربطهما عشق مشترك للأوبرا والطبيعة، ويسافران منذ سنوات في الصيف إلى جنوب منطقة تيرول للتجول والراحة والإستجمام.

من هو زوج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؟

زوج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،هو الخبير الكيميائي المتقاعد يواخيم زاور ،تعرف على أنجيلا ميركل عام 1980في أكاديمية برلين للعلوم، حيث تحمل المستشارة الألمانية شهادةpp الدكتوراه في الفيزياء، ولا يفضل الزوجان الحديث عن حياتهما الخاصة كثيراً، كما أن زاور لا يحب الأضواء ويفضل أن يبقى بعيداً عن مجال عمل زوجته، ولا يظهر إلى جانبها في مناسبات علنية إلا قليلاً، إضافة إلى أنه يرفض الحديث مع الصحافة.

يشار إلى أن يواخيم زاور وأنجيلا ميركل تزوجا عام 1998 وكلاهما في علاقة زواج ثانية. ورُزق زاور من زوجته الأولى طفلين.