تراند اليوم : شاهد – سما المصري تنافس فيفي عبده بوصلة رقص مثيرة

نشرت الراقصة الاستعراضية سما المصري، مقطع فيديو ترقص فيه بأسلوب جريء، عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، وسط سخرية عارمة من المتابعين.

ونشرت سما مقطع فيديو قدمت فيه وصلة رقص لأول مرة على حسابها الشخصي، الأمر الذي فسره كثيرون على أنه تقليد واضح للراقصة والممثلة فيفي عبده، التي ابتكرت هذا الاتجاه على مواقع التواصل الاجتماعي.ونالت سما سخرية عارمة من متابعيها، فأكد بعضهم أنها اتجهت لتقليد فيفي من أجل زيادة نسب المشاهدة وإثارة الجدل على حساباتها الشخصية.

وعلى الرغم من التعليق الغامض الذي تركته سما المصري على الفيديو، والذي قالت فيه: ”ياستاااار… حركة اللسان دي لو أبو صفيحة شافها مش بعيد يرمي نفسه من فوق البرج….يلا خلينا نخلص من أمه“، إلا أن متابعيها تجاهلوا تعليقها وأشاروا إلى طريقة رقصها وتقليدها لفيفي عبده.

فكتب أحد متابعيها تعليقًا قال فيه: ”شغل فيفى عبدة دا إنتو هتدخلوا على شغل بعض ولا إيه“، فيما سخر آخرون من رقصها مثل: ”ده مش رقص ده عجين الفلاحة“، و“إنتي عندك مغص مش أكتر“، وغيرها من التعليقات الساخرة.

وكانت فيفي عبده؛ قد اعتادت على نشر مقاطع رقص لها عبر حسابها على ”إنستغرام“، مستعينة بأغان خليجية ومصرية شعبية، لاقت تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها.

يذكر أن سما المصري اعتادت مؤخرًا على الظهور بملابس جريئة مع وضع تعليقات مثيرة للجدل، رغم أنها سبق وأعلنت منذ عدة أشهر، توبتها عن نشر هذه النوعية من الصور بسبب مرورها بوعكة صحية.