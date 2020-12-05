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زينة تقاضي أحمد عز وتطلب 4000 دولار شهريا
السبت 5 ديسمبر 2020
أقامت الفنانة زينة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد الفنان أحمد عز.
وتطلب زينة خلال دعواها زيادة مبلغ النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه التي ألزمته بها المحكمة، العام الماضي.
وقالت زينة في صحيفة دعواها إن دخل "عز" زاد بنسبة 100% العام الحالي، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلبت مضاعفة مبلغ النفقة وزيادته بنسبة 100%، ونظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 22 ديسمبر الجاري للإعلان، حسب صحف محلية.
كانت المحكمة ألزمت "عز" بدفع نفقة 20 ألف جنيه عام 2018، ثم تقدمت "زينة" بدعوى في 2019 لزيادتها لـ 30 ألف جنيه، وقبلت المحكمة الدعوى، ومؤخرا حرّكت دعوى ثالثة تطلب مضاعفتها لـ60 ألف جينه.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأسرة بإلزام أحمد عز بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم "زين الدين وعز الدين" بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ المذكور كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.
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