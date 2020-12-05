شكرا لقرائتكم خبر عن خالد زكى: لا تضايقنى الشائعات وأتمنى تحرى الدقة قبل نقل الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان خالد زكى إنه قد تعرض فى الفترة الأخيرة لبعض الشائعات ولكن هذا الأمر لم يعد يضايقه، خاصة أنه لا يهتم بالسوشيال ميديا ولكن عندما يقوم أحد رواد السوشيال ميديا بكتابة خبر كى يجمع مشاهدات عالية هو بذلك يزعج الكثير من العائلات، ولا بد لأى شخص أن يتحرى الدقة قبل أن ينقل تلك الأخبار، خاصة أنه لم يكن هناك أى سبب لكل تلك الشائعات.

وأضاف خالد زكى، خلال لقائه ببرنامج واحد من الناس الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى ويذاع على قناة الحياة: "أنا أحب كل الناس ولا أحمل ضغينة لأى شخص وكى أحقق خصوصية لبيتى هذا الأمر من المؤكد ليس سهلا، لأننى اجتماعى ولكن لا أنتمى لمجموعة معينة فالكل أصدقائى وعلاقتى متوازنة مع الجميع، ولا أنحاز لأحد كما أننى لا أحب التطرف".

يذكر أن رواد السوشيال ميديا كانوا قد تداولوا خلال الأيام الماضية أخبارا بتعرض الفنان خالد زكى لوعكة صحية، وأنه يعانى من أزمة بعد انتهاء تصوير مسلسل قوت القلوب، وعبر النجم خالد زكى عن استيائه من تلك الأخبار، وأكد لليوم السابع أنه بصحة جيدة، مشيراً إلى أنه يطالب جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما ينشر بخصوص المرَض، خاصة أنه شيء مؤلم للغاية أن يستقيظ الإنسان على خبر مرضه وهو بكامل صحته.

يشار إلى أن خالد زكى، عرض له مؤخراً مسلسل "قوت القلوب" للمؤلف محمد الحناوى، والمخرج الكبير ‏مجدى أبو عميرة، ومن بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، ‏رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، فراس سعيد، نرمين ‏ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، مدير تصوير هيثم ناصر، وتأليف محمد الحناوى، ‏وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى‪‎.