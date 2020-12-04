القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي رئيس المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان، بسام سابا، الجمعة، عن 62 عاماً، في أحد مستشفيات بيروت جرّاء إصابته بفيروس كورونا.
وأعرب وزير الثقافة اللبناني في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى عن أسفه لرحيل "الموسيقار بسام سابا"، مشيراً إلى أنه توفي "بعد صراع مرير مع المرض جراء اصابته بفيروس كورونا".
وذكرت مواقع إخبارية أنه عانى مضاعفات الفيروس "لأسابيع" في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت حيث فارق الحياة.
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وصف الرئيس المكلف تأليف حكومة جديدة، سعد الحريري، المدير العام الراحل للكونسرفاتوار الوطني بأنه "عبقري نشر ابداعه في القارات الخمس"، مذكّراً بانه تولّى "إدارة أوركسترا في نيويورك قبل أن يعود إلى وطنه ليعطيه زبدة فنه وعلمه وحبه".
وكان سابا قبل توليه منصب المدير العام للمعهد العالي للموسيقى، أسّس فرقة عربية في نيويورك مؤلفة من أعضاء أمريكيين.
واعتبر وزير الثقافة أن سابا "مبدع ربط بموسيقاه وأعماله الفنية الشرق والغرب، وتميز بتمرسه في علوم الموسيقى التي حملها معه في كل التظاهرات الفنية التي جال بها أصقاع العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يطعن لبنان بوفاة مدير المعهد العالي للموسيقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.