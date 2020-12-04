شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل فى مهرجان القاهرة السينمائى: "معاد فرحى شائعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت كاميرا تليفزيون ”الخليج 365” بالفنانة أمينة خليل خلال مشاركتها فى عرض فيلم حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائى، وأجرت الزميلة شروق وجدى معاها هذا اللقاء.

وبدأت أمينة حديثها قائلة، "فنانة عظيمة زى أستاذة إلهام خدت الفيلم فى حته تانية خالص، وأنا اتعلمت منها كل يوم حاجة مختلفة، ومحترفة بشكل يفوق الخيال، ومؤمنة جدا برسالة الفيلم وكل يوم بتيجى بنفس الحماس، ومركزة تركيز فظيع، وكان شرف ليا إنى أقف في كادر واحد مع الفنانة إلهام".

وتحدثت أمينة عن دورها في الفيلم وكواليس الفيلم وعلاقة النجوم في الكواليس والمخرج أمير رمسيس ودورة في خروج الفيلم بشكل يعجب المشاهدين.

وعن موعد فرحها وشائعات إقامته الأربعاء المقبل، قالت أمينة خليل: "ولا الجمعة ولا الأربعاء وأنا مأعلنتش معاد الفرح ومش عارفه مين اللى قرر ياخد الفرحة منى .. دى إشاعة .. أنا لسا مقولتش .. ومستنية لحد ما كورونا تخلص علشان نعمل فرح كبير ونقولكوا تيجوا معانا تفرحولنا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدى، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثى، بمشاركة الفنان الفلسطينى كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيرى بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفى الدين محمود، باهو بخش، وسالى والى، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.