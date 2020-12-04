شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية مكثفة لوزارة الصحة ضد كورونا بمهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42 إجراءات احترازية مكثفة من قبل وزارة الصحة وإدارة المهرجان، حيث وفرت الوزارة أكشاك للتوعية ضد فيروس كورونا وإتاحة وسيارة مبادرة 100 مليون صحة، فيما وفرت الكمامات للجمهور.

بينما قام المهرجان بتوفير المطهرات وكاشافات الحرارة وبوابات التعقيم، والدفع بفريق كامل لمتابعة ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات بين الأشخاص.

وفى سياق متصل أقام المهرجان جلسة حوار مع السير كريستوفر هامبتون، وذلك فى دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من "أيام القاهرة لصناعة السينما".

كريستوفر هامبتون كاتب مسرحى وسيناريست، تنقلت عائلته فى صغره بين عدة بلدان منها مصر فى مدينة الإسكندرية، قبل أن تستقر فى إنجلترا. بدأ اهتمام "هامبتون" بالمسرح أثناء دراسته فى جامعة أوكسفورد قبل أن ينقل خبرته الأدبية للسينما بداية من سبعينيات القرن الماضى، واقتبس أشهر أعماله للسينما من نصوص أدبية ومسرحية بشكل خاص نظرًا لخلفيته فى الكتابة المسرحية.

يعتبر "علاقات خطرة" الذى صدر عام 1988 أهم أعماله، وفاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، وقد حوله إلى مسرحية وسيناريو سينمائى من أصل روائى بنفس الاسم.

كما ترشح "هامبتون" لأوسكار أخرى فى نفس الفئة عن فيلم "تكفير" عام 2007، المقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب البريطانى إيوان مكيوان، بالإضافة إلى ترشيح لكل من الجولدن جلوب والبافتا عن نفس الفيلم.

ترشحت أعمال "هامبتون" ثلاث مرات لجائزة البافتا البريطانية الشهيرة وفاز بها مرة واحدة عن فيلم "علاقات خطرة"، كما حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان كان السينمائى عام 1995 عن فيلم "كارينجتون".

بجانب كتابته للسناريوهات والمسرحيات وضع "هامبتون" اسمه كمخرج على ثلاثة أعمال سينمائية أولها "كارينجتون" عام 1995 الذى حوله إلى سيناريو من رواية لمايكل هولوريود، وبعده بعام واحد قدم "العميل السري" عن رواية لجوزيف كونراد، و"تخيل الأرجنتين" عام 2003 المقتبس من رواية للورنس ثورنتون.