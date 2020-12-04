شكرا لقرائتكم خبر عن عندما خطب رشدى أباظة فى حفل مهرجان القاهرة السينمائى بأربع لغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد خلال هذه الأيام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته 42 وهو أول مهرجان سينمائى عربى دولى في الشرق الأوسط وبدأ أول دوراته عام 1976. ومر على هذا المهرجان العريق العديد من النجوم والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، وشهدت دوراته المختلفة العديد من الروائع والإبداعات الفنية والحضور المميز لأكبر نجوم العالم.

وإذا استرجعنا بدايات المهرجان سنجد أنه قام بتقديمه في سنواته الأولى عدد من عمالقة الفن، ومنهم الفنان الراحل رشدى أباظة الذى قام بتقديم حفل المهرجان في دورته الثانية عام 1977.

وكانت مجلة الموعد نشرت في عدد نادر صدر بتاريخ 20 أكتوبر عام 1977 وقائع حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الثانى، والذى حصلت خلاله سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة على جائزة نفرتيتى الذهبية عن دورها في فيلم أفواه وأرانب، وتسلمتها من الأديب الكبير يوسف السباعى الذى كان وقتها وزيرا للثقافة.

ورقصت في هذا الحفل الفراشة سامية جمال وحضره عدد كبير من عمالقة الفن في مصر والعالم العربى. وفى هذا الحفل ألقى الفنان الكبير رشدى أباظة خطبة للترحيب بضيوف المهرجان من وفود الدول المشاركة، وألقاها بأربعة لغات هي العربية والإنجليزية والإيطالية والفرنسية.

ولفت انتباه الجميع خلال الحفل نظرات الحب والاهتمام التى تابع بها الدنجوان رشدى أباظة رقصة الفراشة سامية جمال، حيث كانت هذه المرة أول مرة يلتقيان فيها بعد مرور ثلاثة أشهر على طلاقهما، وكانت النظرات بينهما تؤكد أن قصة حبهما لم تنته بالطلاق.