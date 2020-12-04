بالصور| ليلى علوي ونجوم الفن يتألقون في عرض "حظر تجول" لإلهام شاهين بالقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد عرض فيلم "حظر تجول" المُقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وكان بين الحضور "ليلى علوي، جمال العدل، نسرين طافش، هنا شيحة، جميلة عوض، شريف رمزي، هاني رمزي، رامي وحيد، المخرج مجدي أحمد علي، توني ماهر، أمير شاهين، بسنت شوقي، إيمان العاصي، تامر حبيب".

وعرض مهرجان القاهرة السينمائي، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.