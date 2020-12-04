مهرجان القاهرة.. موعد عرض فيلم "تفاح" ممثل اليونان في سباق الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي
يعرض في السابعة من مساء غدا السبت، فيلم "تفاح" إخراج خريستوتس نيكو، الذي يمثل اليونان في سباق أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.
الفيلم يعرضه مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتدور أحداث الفيلم حول جائحة غامضة تضرب سكان العالم، تجعل البشر يفقدون الذاكرة بشكل مفاجئ، حيث يجد آريس نفسه منخرطًا في أحد برامج إعادة التأهيل لمحاولة مواجهة العالم في ظل هذه الظروف الجديد.
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