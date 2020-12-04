حسام العيوطي ينتهي من سيناريو "أبراج".. وكارمن بصيبص مرشحة لبطولة الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انتهى السيناريست حسام العيوطي، من كتابة سيناريو الفيلم السينمائي "أبراج"، المقرر بدء تصويره في شهر مارس المقبل، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقال العيوطي، إن فيلم "أبراج" تدور أحداثه حول رجل أعمال تأثرت استثماراته بتغير سوق المال في ظل جائحة كورونا، ويتعرف على فتاة تغير مجرى الأحداث.

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة التحضيرات واختيار الأبطال، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص مرشحة لتجسيد البطولة النسائية بالعمل، وسوف يتم الإعلان عن الفنانين المشاركين به فور إتمام التعاقدات".

وتابع: "يقوم حاليا المخرج اللبناني علي نستا بمعاينة أماكن تصوير فيلم "أبراج" التي ستكون بين القاهرة وبيروت، ونتطرق خلال الأحداث لحادث انفجار المرفأ الذي وقع هناك في الرابع من أغسطس الماضي".

وكانت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، انتهت مؤخرا من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، وهو بطولتها مع النجوم: ظافر العابدين، تقلا شمعون، محمد الأحمد، ضحى الدبس، جو طراد، فارس ياغي، جاد أبو علي، مرام علي، ماري تيريز معلوف، رانيا سلوان، ونور علي، علاء علاء الدين، أيمن عبد السلام، فايق عرقسوسي، لينا حوارنة، سامي أبو حمدان، جينيفر عازار، وفادي إبراهيم، من تأليف نادين جابر.