غدا في مهرجان القاهرة.. عرض فيلم "تفاح" ممثل اليونان بسباق الأوسكار

يعرض في السابعة من مساء غدا السبت، فيلم "تفاح" إخراج خريستوتس نيكو، الذي يمثل اليونان في سباق أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرو السينمائى.
الفيلم يعرضه المهرجان لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا،وتدور أحداثه حول جائحة غامضة تضرب سكان العالم، تجعل البشر يفقدون الذاكرة بشكل مفاجئ، حيث يجد آريس نفسه منخرطًا في أحد برامج إعادة التأهيل لمحاولة مواجهة العالم في ظل هذه الظروف الجديد.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو مهرجان سنوي يعقد في القاهرة، وقد تأسس في عام 1976 ويعد أول مهرجان سينمائي دولي عُقِدَ في العالم العربي.
وأورد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1990 أهم 3 مهرجانات للعواصم، وجاء مهرجان القاهرة السينمائي في المركز الثاني بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث.
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