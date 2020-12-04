تراند اليوم : غدًا.. روفوس سيويل بطل فيلم “الأب” بضيافة ريا أبي راشد- تفاصيل

تحاور الإعلامية ريا أبي راشد، في الحادية عشرة من صباح غد السبت، الممثل البريطاني روفوس سيويل، في دار الأوبرا المصرية.

روفوس سيويل، بطل فيلم “الأب” إخراج فلوريان زيلر، الذي اختاره المهرجان ليكون فيلم افتتاح الدورة 42، في عرضه الأول بالعالم العربي وإفريقيا، ويجسد فيه “سيويل” دور زوج الابنة.

الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم،

والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

تدور أحداث الفيلم حول أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الكبرى عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله.

كما يحاور المخرج مروان حامد في الساعة 12:45 من ظهر غد السبت، المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، تحت عنوان “من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هاني أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصري مروان حامد”.

هاني أبو أسعد هو مخرج فلسطيني هولندي ولد في الناصرة، أخرج فيلم “الجنة الآن” الذي حصل على جائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي في عام 2006. وترشح لجائزة أوسكار من نفس الفئة، وحصل على جائزة العجل الذهبي في هولندا كأفضل فيلم هولندي.

