تراند اليوم : غدًا.. العرض العالمي الأول للفيلم المصري “عمار” بمهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غد بمسرح We، الفيلم المصري “عمار” إخراج محمود كامل، وذلك في عرضه العالمي الأول، ضمن عروض قسم مننتصف الليل.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي، وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.

وكانت انطلقت فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، يوم الأربعاء الماضي، بدار الأوبرا المصرية وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتقال عدوى كورونا.

وكان من أول الحاضرين على السجادة الحمراء للمهرجان، السيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان، وإلهام شاهين، ولبلبة، وأحمد السقا، ومحمد فراج، وميس حمدان ومي سليم، والإعلامية ريا أبي راشد.

