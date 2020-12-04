شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ينشر ترجمة أغنيته "وحياة أمانى" العامية فى نتفليكس.. اعرف آراء الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد هنيدى على مشاركة جمهوره ترجمة إحدى شبكة نتفليكس لأغنيته "وحياة أمانى" في فيلم "يا أنا يا خالتى" باللغة العربية، التى أداها بالعامية المصرية.

ونشر النجم محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا من الترجمة وعلق قائلاً: "ترجمة نتفليكس لأغنية وحياة أماني وسمر وناني والشلة كلها.. ده أنا وله فانكي والمعجبات كتير كتير"، وجاءت الترجمة: "أقسم بأمانى وسمر ونانى والمجموعة كلها.. أنا ولد حديث الصيحة والمعجبات كثيرات".



محمد هنيدى عبر تويتر

فيما تنوعت تعليقات الجمهور، حيث قال أحد المغردين: "طيب النقل صحيح بالمعنى.. فحلفت ولو كان باللهجة الدارجة بالحياة وفي المعنى قسم بالأسماء المذكورة"، ويرى آخر: "شفت الصورة قبل ما اقرأ التويتة شكيت بنفسي عاد ما أتوقع فيه أحد حافظ أغاني فيلم (يا أنا يا خالتي) أكثر مني"، وغرد عبد الله: "نتفليكس ترجمتها بشكل صحيح جدا" وعلق آخر: "ترجمة نتفليكس للأفلام المصرية تضحك أكثر من الفيلم".

يشار إلى أن النجم محمد هنيدى أكد لـ"الخليج 365"، أنه بصدد المشاركة فيلم جديد، يتكتم على تفاصيله حاليا، حيث يعقد جلسات عمل يوميا مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث يواصل المخرج شريف عرفة في مونتاجه حالياً هنيدى استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.