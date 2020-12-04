شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هالة صدقى تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد.. ومعجبوها: كل ما تكبر تحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت الفنانة هالة صدقي جمهورها ومعجبيها بلوك جديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث نشرت فيديو وصورة لها من اللوك الجديد، ولاقت إعجاب الكثيرين من متابعيها، وعلقت على الصورة قائلة: "مسأكم كله خير وحشتوني".

واعتقد بعض متابعيها أن الصورة ليست جديدة، ما دفعها إلى نشر فيديو من كواليس اللوك جديد معلقة عليه: "عشان اللى بيقول الصور قديمة"، بينما انهالت التعليقات عليها من قبل جمهورها، معربين عن إعجابهم الشديد بهذه الإطلالة الأنيقة.



الفنانة هالة صدقي

وكتب إحدى المتابعات: "ما شاء الله شكلك صغر خالص إنتي عملتي إيه"، بينما علقت أخرى: "كل ما تكبر تحلى"، فيما قالت أخرى: "عايز أقول قمر أبقي ظلمتك إنتي مجموعة أقمار واتجمعو فيكي"، وأشارت أخرى: "طالعة حلوة أوي.. متغيريش فورمة شعرك بقي والميك اب يجننن كل الناس منبهرة بصراحة".





وفي وقت سابق، شاركت النجمة هالة صدقي جمهورها بصورة لها مستخدمة أحد فلاتر تطبيق سناب شات، لتظهر بالصورة مرتدية طرحة فستان الزفاف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "عريس بعتلي صورتي بالطرحة، علشان يكون له الأسبقية.. والله انتوا جمهور قمر وبجد بتسعدوني"، بعد تصريحها بشكل ساخر عن تقدم 165 ألف عريس لها منذ أزمتها مع زوجها.



هالة صدقي عبر انستجرام

وقالت الفنانة هالة صدقى خلال استضافتها بتلفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الابيض المتوسط فى دورته 36 والذى يرأسه الأمير أباظة، في وقت سابق، :"بالنسبة للأعمال الفنية الجديدة فقد عرض علي الفترة الماضية مسلسلين ولكنى لم أجد في الأدوار أنهم مناسبين لأعود لذلك انتظر الدور المناسب ولكن أعدكم أننى سأقدم عمل قريبا ، فأنا مازلت أبحث عن أدوارى بعناية فلم أستطع تقديم ألا الدور الذى أحبه فقد أنتهت مرحلة الإنتشار منذ زمن، وأضافت ضاحكة العرسان الذين تقدموا لى وصل عددهم 165ألف ولم يعجبنى واحدا فيهم، وأكدت أنه من الصعب الرجوع لطليقها مرة أخرى وأن الخلافات الأخيرة قد انتهت وهو فى النهاية والد أبناءها وتحترمه واقدره ويكفى أن أولادها يحملون أسمه".



إطلالة هالة صدقي



النجمة هالة صدقي تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد



هالة صدقي تفاجئ جمهورها بـ لوك جديد