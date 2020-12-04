منى زكي بمهرجان القاهرة السينمائي: رفضوني 3 مرات في "أيام السادات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة منى زكي عن سر يتعلق بدورها في فيلم "أيام السادات"، الذي لعبت بطولته مع الفنان الراحل أحمد زكي ويتناول قصة رئيس مصر الراحل.

وقالت منى زكي، في ندوة على خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، مساء الجمعة، إنه تم رفضها 3 مرات في اختبارات تجارب الأداء للقيام بدور السيدة جيهان السادات في هذا الفيلم، لكنها واصلت التدريب والتقدم حتى نجحت وتم قبولها في الدور، الذي تعتبره علامة فارقة في مشوارها.





واعترفت، في الندوة التي أدارتها الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، ضمن فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بأنها لا تزال تشعر بالتوتر أثناء جلسات التصوير (فوتو سيشن)، وبأنها لا تجيد التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت (السوشيال ميديا).





شهدت الندوة حضورا جماهيريا كبيرا، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على الحضور، وسيطر الهدوء على الأجواء، وتعمدت منى زكي إضفاء حالة من البهجة ولم تتهرب من الإجابة على أسئلة الحضور.





وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر، كرمت منى زكي في حفل الافتتاح بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز.





وتحدثت الفنانة المصرية عن خطواتها الأولى في عالم الفن قائلة: "كنت في مسرح المدرسة وراء الكواليس، مهمتي مساعدة أبطال العمل والمصورين، وذات مرة وقفت على المسرح بدلا من شخصية غائبة عن دورها، فقمت بارتداء فستان ذهبي، ولم أعلم كواليس المسرحية ولا قصتها فتحدثت بجملة فكاهية بطريقة جادة، وفوجئت بضحكات الناس رغم جدية تمثيلي، فشعرت بالحرج وقررت بعدها ألا أشارك في مسرح المدرسة".

وعن تكريمها وحصولها على جائزة فاتن حمامه قالت ضاحكة: "أنا اتاخدت غدر بالتكريم ده، فأنا انتمي لجيل من المحاربات في السينما، وأصف جيلي دائما بأنه من العاشقين الشقيانين".

وأضافت: "عملنا في ظروف صعبة، وحاولنا بذل مجهود كبير لتقديم أعمال ترضي الجمهور وتساهم في ارتقاء وعيه وفكره، أشعر بالرضا عن مشواري الفني، لكن لا يزال بداخلي طاقة كبيرة، ومشروعات رائعة أتمنى ان تخرج للناس".

وحول أعمالها الفنية المفضلة لديها، قالت منى زكي: "بكل تأكيد أي عمل شاركت فيه يحتل مكانة في نفسي، خاصة أنني بذلت مجهودا في تصويره، لكن هناك أعمال مفضلة ومساحتها أكبر مثل: (تيمور وشفيقة) و(اضحك الصورة تطلع حلوة) مع النجم الكبير أحمد زكي، وكذلك فيلم (دم الغزال)، الذي أعشق كل أحداثه ونجومه وتفاصيله، ومسلسل أفراح القبة، الذى يشبه العمل السينمائي من وجهة نظري".





