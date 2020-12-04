حمدوك ضمن قائمة بلومبيرج للأكثر تأثيرا بالعالم في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت وكالة بلومبيرج، رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ضمن قائمتها لأكثر 50 شخصية مؤثرة حول العالم في 2020.

وقالت الوكالة في تقرير أعدته، إن "حمدوك أدخل مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هي الأعمق والأجرأ في العالم الإسلامي منذ عقود".



وأشار التقرير إلى طبيعة الحكومة السودانية الحالية والتي تتكون من "تحالف يضم قادة مدنيين وعسكريين وأتت عقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وهي انتقالية إلى أن تجرى الانتخابات العامة في العام 2022".

وقال تقرير الوكالة إنه "حتى مع الانتخابات المتوقعة في العام 2022، فقد شرع حمدوك في برنامج إصلاح اجتماعي سياسي جريء، ربما كان مفاجئًا لأنه كان تكنوقراطيًا غير معروف نسبيًا، قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، حيث عمل سابقا في مناصب رفيعة في منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن "الإصلاحات التي أدخلها حمدوك في يوليو/تموز شملت تعديلات ألغت قوانين تُجرّم الردّة وعقوبة الجلد، وجرّمت الختان، وألغت القانون الذي يُطالب النساء بالحصول على تصريح من أحد أفراد الأسرة الرجال للسفر مع أطفالهن، وغيرها من القوانين واللوائح التي قد تدخل في تضييق الحريات العامة والشخصية".

ولفت التقرير إلى أن "أكثر ما يلفت الانتباه هو أن حكومة حمدوك تعهدت بفصل الدين عن الدولة، مُنهيةً ثلاثة عقود من الحكم الديني".

لكن التقرير أوضح أنه "ومع ذلك، لا يزال السودان يعاني من الفقر الشديد، حيث زادت جائحة فيروس كورونا من المشاكل على الاقتصاد المحتضر".

وشدد التقرير أنه رغم ذلك، فقد أصبح المانحين والمستثمرين الآن "أقل حذرًا،" تجاه الاستثمار والتعامل مع السودان بعد أن أزالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو أمر ورثته الحكومة من عهد البشير".