شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها لميا: سندى وبنتى ودايما فى ضهرى ومقويانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة ليلى علوى شقيقتها الصغرى "لميا" بعيد ميلادها، اليوم الجمعة، حيث شاركت جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو يتضمن صورا عائلية من دولاب الذكريات مع شقيقتها، موجهة لها رسالة حب تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها.

وكتبت ليلى علوي عبر إنستجرام: "عيد ميلاد لميا أختي الصغيرة.. 4 ديسمبر عيد ميلاد أختي الصغيرة اللي بعتبرها سندي وبنتي والعيلة بالنسبالي هي وجوزها وبناتها وحفيدها.. ربنا يخليكي ليا يا لميا ويسعدك ويحفظك ودايما في ضهري ودايماً مقوياني ومحلية حياتي، سنة حلوة يا أختي الصغيرة".

وفي العام الماضي احتفلت ليلى علوى بعيد ميلاد شقيقتها قائلة: "4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختى الصغيرة كان يوما مهما جداً فى حياتى، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإنى هلعب معاها بس زعلت أوى يوميها عشان ماما باتت فى المستشفى، وما كانتش بايتة فى البيت".

وأضافت ليلى علوى، "بس تانى يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتى اللى هاخد بالى منها ولغاية النهاردة بس الآية اتقلبت، بقت هى اللى بتاخد بالها منى وهي العيلة والسند وضهرى وهى اللي بتحفزنى على كل حاجة حلوة فى الحياة بعشقها وبحبها هى إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان".

واختتمت ليلى تهنئتها لشقيقتها قائلة، "بحبك يا أحلى أخت فى الدنيا يا بنتى وصاحبتى وكل حاجة في الدنيا.. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض".



الفنانة ليلى علوي في صورة مع شقيقتها



شقيقة الفنانة ليلى علوي في الطفولة