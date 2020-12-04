شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ هنادي مهنا وأحمد خالد صالح من شهر العسل فى المالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح جمهورهما ومتابعيهما عبر حساباتهما على إنستجرام، صورتين جديدتين لهما من شهر العسل في المالديف، حيث علق أحمد خالد صالح على صورته التي نشرها قائلا: "في الجنة مع الحب"، وقد لاقت الصورتين تفاعلا كبيرا من قبل معجبيهما.



هنادي مهنا

وتبادلت هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح الرسائل الرومانسية، في وقت سابق، من خلال تعليقاتهما على الصورة التي التقطت خلال شهر العسل، حيث علق أحمد خالد صالح على الصورة قائلا: "رزقي من الفرحة والسعادة والبهجة"، فيما ردت عليه زوجته قائلة: "بحبك من كل قلبي يا حياتي".



أحمد خالد صالح

وفى وقت سابق، وجهت الفنانة الشابة هنادي مهني رسالة رومانسية لزوجها الفنان أحمد خالد صالح بمناسبة عيد ميلاده الأول معها بعد زواجهما، ونشرت هنادي صورة تجمعهما من شهر العسل في جزر المالديف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لحبيبي، أتمنى أن تكون أيامك غامرة بالحب والسعادة والنجاح، وأن تحقق كل أمنياتك وأكثر، لأنك تستحق العالم أحبك بكل ما لدى".



هنادي مهنا عبر إنستجرام

وكانت هنادى مهنا طرحت كليب أول أغنياتها التى تقتحم بها عالم الغناء بعنوان "أول كلام"، وتضمن الكليب مشاهد من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، وأهدتها له كما ظهر فى أول الكليب الذى تزين بجملة "إهداء إلى أحمد"، وهى من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد عادل، بيانو الموسيقار هانى مهنا، جتيار مصطفى نصر، وهندسة صوت خالد رؤوف.



أحمد خالد عبر إنستجرام

واحتفلت هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بحفل زفافهما مطلع الشهر الحالى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضر الحفل كوكبة من نجوم الفن وأحيا الفرح نجم الجيل تامر حسنى والنجم حكيم.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنا وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا، قبل إعلان خطبتهما، مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذى أعطانى الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".