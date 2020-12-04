شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المكسيك يحضر فيلم "ترتيب جديد" بمهرجان القاهرة السينمائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لفيلم "ترتيب جديد" للمخرج ميشيل فرانكو، والذى يعرض فى القسم الرسمى خارج المسابقة، غيابا لنجوم الفن، حيث اقتصر الحضور على صناع الفيلم والسفير المكسيكي جوسي اوكتافيو تريب.

الفيلم يعرضه مهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة، بعد فوزه بجائزة لجنة التحكيم الكبرى من مهرجان فينيسيا، وتدور أحداثه في حفل زفاف لأفراد ينتمون للطبقة الثرية من المجتمع المكسيسي، لكن الحفل يتوقف نتيجة وصول ضيوف غير متوقعين.

يذكر أن المخرج المكسيكي ميشيل فرانكو كان عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الماضية من مهرجان القاهرة.