مهرجان القاهرة.. موعد العرض العالمي الأول للفيلم المصري "عمار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا السبت بمسرح We، الفيلم المصري "عمار" للمخرج محمود كامل، وذلك في عرضه العالمي الأول.

ويأتي عرض فيلم "عمار" ضمن عروض قسم مننتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي.

الفيلم من تأليف أحمد الدهان، وهيثم الدهان، وإخراج محمود كامل، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي.

وتدور أحداث الفيلم حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأولادهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.