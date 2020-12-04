كارول سماحة تروج لأغنيتها "أيام الشتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تواصل الفنانة كارول سماحة، الترويج لأغنيتها الجديدة " أيام الشتي" التي تعد ثاني أغاني ألبومها الجديد.

وطرحت كارول، أغنية"أيام الشتي"، خلال الساعات الماضية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتبت كارول، عبر حسابها على تويتر، قائلة : "في ناس عندها كل شيء وحياتها بلا لون.. عم تركض ورا شيء مش رح يتلاقى هون ..أغنيتي الجديدة أيام الشتي".

"أيام الشتي" من كلمات وألحان وغناء كارول سماحة، وهي أول تجاربها في التلحين.

يذكر أن، كارول سماحة، طرحت أولى أغاني ألبومها الجديد، وحملت الأغنية اسم "من سنة لسنة" وهي من كلمات كارول سماحة و ألحان إدوارد بولا.