الليلة.. كندة علوش ضيفة "أبلة فاهيتا" في "لايف من الدوبليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستضيف الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، الفنانة السورية كندة علوش في حلقة اليوم من برنامج "لايف من الدوبليكس".

يبث اللقاء مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON، في حلقة مليئة بالعديد من المواقف والأحداث.

وعادت "أبلة فاهيتا"، لتقديم موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، واستضافت منذ عودتها عدد من النجوم بينهم: أحمد فهمي، محمد شرنوبي، ليلى علوي، عمر كمال، وغيرهم.