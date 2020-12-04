منى زكي: أعشق مخرج "دم الغزال".. وهذه الأعمال الأقرب للكمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تحدثت منى زكي عن الأفلام الأقرب للكمال، من بين الأعمال التي قدمتها على مدار موارعا الفني.

وقالت في ندوة أقيمت عصر اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي "من الأفلام القريبة لقلبي والتي أشعر أنها أقرب للكمال، فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة) و(أيام السادات) و(احكي يا شهرزاد)، و(تيمور وشفيقة)، ومسلسل (أفراح القبة) رغم أنه ليس فيلما سينمائيا، وأحب جدا (دم الغزال) لمغزاه وكل ما فيه وأعشق مخرجه".

شهدت الندوة حضور السيناريست تامر حبيب، الفنانة مريم الخشت، الفنانة بسنت شوقي، والمذيع شريف نور الدين والمذيعة إنجي علي.