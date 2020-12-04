حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها : "لا نفعل أي شيء عن طريق الصدفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرصت الفنانة حنان مطاوع، على توجيه رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام.
ونشرت حنان، صورا لها من أحدث جلسة تصوير، وعلقت: "نحن لا نفعل أي شيء عن طريق الصدفة، ولا أي من الإنجازات جاءت عن طريق الصدفة، بل جاءت عن طريق العمل".
يذكر أن، آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مسلسل " إلا أنا" بحكاية "أمل حياتي"، وأيضاً فيلم " قابل للكسر" الذي في فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36، والعمل من تأليف وإخراج أحمد رشوان، وشاركها البطولة: رانيا شاهين ، فاطمة عادل ، عمرو جمال، خالد خطاب.
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