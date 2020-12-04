تراند اليوم : غضب بأسرة عبد الحليم حافظ بسبب هذا الفنان

حالة من الغضب انتابت أسرة الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، عن غضبها بسبب الوصف الذي حاز عليه الفنان، تامر حسني، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

وأطلق رئيس المهرجان، المنتج والسيناريست، محمد حفظي، على تامر حسني لقب "عبد الحليم حافظ القرن الـ21" في كلمته، وذلك بعد أن أدى حسني أغنية واستعراض في حفل الافتتاح أمام الجمهور.

وقال حفظي إن مسيرة تامر حسني، الفنية تشبه مسيرة عبد الحليم حافظ، من ناحية توفيقه بين التمثيل والغناء وتحقيقه نجاحا كبيرا في المجالين، واستطاعته خطف قلوب المصريين مثلما فعل "العندليب الأسمر".



ورفضت أسرة عبد الحليم حافظ حسب مصدر مقرب لصحيفة "النهار" اللبنانية، فقد رفضت وصف محمد حفظي لتامر حسني، وأكد أنه "لم يكن موفقا في هذا التشبيه الذي لا يصح".

وتابع المصدر عن أسرة حليم: "العندليب لا يقارن بأي مُطرب آخر، وما قاله حفظي رأي خاص به ولا يمت للمنطق بصلة".



وأردف أن "عبد الحليم حافظ، منحه الله شعبية وجماهيرية لن يستطيع أي مطرب الوصول إليها أو تحقيقها"، كاشفا عن مفاجأة هي "أن الراحل أسهم ماديا في تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي، وعلى رغم من ذلك لم يُذكر اسمه أو يتم تكريمه به".

وأضاف أن "المقارنة بين حليم وحسني، ليست في صالح الأخير لأن جمهور "العندليب" سيغضب بسببها وهذا ليس في صالحه".