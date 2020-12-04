تراند اليوم : بعد طلب الدعاء بسبب وعكة صحية .. وصلة رقص لفيفي عبده (فيديو)

ظهرت الفنانة فيفي عبده في مقطع فيديو جديد على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تؤدي وصلة رقص.

وظهرت فيفي عبده في مقطع الفيديو الذي تم تداوله ، وهي ترقص بشعرها وتتمايل به ناحية اليمين والشمال، دون أن تعلق على المقطع.

وكانت فيفي قد ظهرت في فيديو سابق عبر حسابها إنستجرام، وهي تطلب من متابعيها الدعاء قائلة: "وحشتونى جدا وادعولي، لأن أنا عيانة ومبقولكوش وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا انه يشيل عنى وأطلع لكم وأشوفكم".

وعلق متابعو مواقع التواصل على الفيديو الجديد بالقول :" انتي مش كنتي تعبانه من يومين.. فوفا اتجننت بعد ما طلبت من الناس تدعيلها دلوقتي بترقص".

