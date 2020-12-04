حضور جماهيري ضخم لمرشح الأوسكار"غزة مونامور"

يبدأ بعد دقائق عرض فيلم "غزة مونامور"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في جورته الـ42، وشهد الفيلم حضورا جماهيريا ضخما واقبال كبير على شراء التذاكر.
العالم العربي من خلال القاهرة السينمائي، حيث يعد أحد أهم الأفلام العربية لعام 2020، وفاز مؤخراً بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.
وتم عرض الفيلم للمرة الاولى في
Gaza Mon Amour من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبدالهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.
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