بالفيديو: صيادون ينقذون سلحفاة بحرية من سمكة قرش

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 07:17 مساءً - منذ 14 دقيقة آخر تحديث: 4 - ديسمبر - 2020 7:05 مساءً سمكة قرش نشر موقع Unilad مقطع فيديو ظهر فيه صيادان وهما ينقذان بالقرب من جزر البهاما سلحفاة بحرية من سمكة قرش جائعة من نوع النمر. وذكر الموقع أن المستخدم TikTok @kaiwonefishinginc نشر مقطع فيديو ظهرت فيه سمكة قرش وهي تحاول التهام السلحفاة. لكن لم تتمكن السمكة المفترسة من قضم درع السلحفاة التي تمكنت من الفرار من أنيابها لكن القرش لم تستسلم وحاولت اللحاق بالفريسة ويمكن سماع أحد الصيادين وهو يقول: “يا إلهي! يجب أن ننقذ السلحفاة”.

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