رسالة قوية من عمرو سعد.. والجمهور: “بتقصد محمد رمضان”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان عمرو سعد على حسابه الخاص في “إنستغرام” رسالة قوية للمؤلف الكبير وحيد حامد بعد تكريمه في “مهرجان القاهرة السينمائي”، هاجم فيها كل من يصنع حول نفسه هالة من الكذب معتمداً على عدد المتابعين أو الحصول على “التريند”.

وقال سعد في رسالته: “تكريمك يا أستاذ تكريم لينا كلنا ولصناعة السينما وللجملة الحلوة اللي اتربينا عليها واتعلمنا منها وأخدتنا لسحر الدراما والسينما تكريم بيشاور على جزء من التاريخ القوي اللي بيعيش ويلاطم الزمن علشان يوصل لأجيال تانية علشان يثبت إن الصح صح”.

وأضاف: “الأفضل بيستمر مهما كانت الظروف وتعلمنا أن النجاح مش بالزفة الكدابة والدوشة والاستعراض أو حتى عدد المتابعين أو شباك تذاكر بس أو تريند يروح وييجي غيره، لأن الفن مش صفحة حوادث ومش شكل من الخارج ومن جوة فاضي الفن شغل وجهد وصنعة وتجربة وفكر وعلم، الفن شرف ومسئولية تغير وإمتاع وبقاء وتأثير مش مولد يغلب فيه اللي صوته أعلى وفي الآخر المولد بينفض ولا حتى منافسة هبلة وصراع عبيط الفن ثروة كبيرة قوي ومسئولية كبيرة قوي”.

واختتم بالقول: “ربنا يديلك الصحة وطولة العمر يا أستاذ انت واللي زيك ومبروووك لينا تكريمك”.

وتلقى عمرو العديد من التعليقات التي أيّدته في قوله ووصفه للفن، وتساءل بعض المتابعين عمّا إذا كان يقصد بكلامه الفنان محمد رمضان.

يُذكر أن عمرو سعد حلّ أخيراً بديلاً لرمضان في المسلسل الجديد “موسى”، الذي سوف يُعرض في موسم رمضان المقبل، وذلك بعد أزمة محمد رمضان الأخيرة وإيقافه عن التمثيل واستبعاده من بطولة المسلسل من جانب الشركة المنتجة له.