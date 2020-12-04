بالفيديو – نور هشام سليم يتعرض للهجوم بسبب أقراطه وهو يرد ساخراً

متابعة بتجـــــــــــرد: توجهت الأنظار إلى نور ابن الفنان المصري هشام سليم مجدداً بسبب رده على منتقدي وضع ه الأقراط في أذنيه. وجاء هذا في فيديو تناقله مؤخراً عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيه توجه الشاب إلى هؤلاء بالقول ساخراً إنه يمكنه فعل ذلك لأن بطاقة الهوية الخاصة به تشير إلى أنه أنثى.

وأضاف: “بجد بجد، فرقت إيه يعني أنا دلوقت لبست الحلق وناوي أجيب واحد تاني؟ بقيت أنا خلاص كل اللي عملتو اتمسح؟”. وطلب من المنتقدين الاهتمام بأنفسهم وعدم التدخل في شؤونه. وقال: “كل واحد يركز بنفسو ويسبني أنا أعمل اللي أنا عايزو، براحتي”.

وأحدث هذا ضجة في أوساط متابعي تلك الحسابات وعرضه هذا للهجوم من قبل بعضهم. ويشار إلى ان قضية تحول نور أثارت الكثير من الجدل منذ أشهر مضت وعلى هذا رد والده طالباً من الجميع أن يرحموه لأنه يريد أن يعيش حياته.

وعلق على الهجوم الذي تعرض له الأخير من خلال مداخلة أجراها في حلقة من برنامج ET بالعربي واعتبر أن ما فعله نجله يدل على الشجاعة.