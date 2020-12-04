محمد هنيدي يسخر من 2020: “تسعة مليون تجاهلوا التويتة فماذا حدث”

متابعة بتجــــــــــرد: أعاد الفنان محمد هنيدي، على حسابه الخاص بـ”تويتر”، نشر صورة لشخصية “الخالة نوسة” التي جسدها في فيلم “يا أنا يا خالتي”، والتي لعب فيها دور امرأة تقوم بأعمال السحر والشعوذة، وكان قد نشرها في العام الماضي.

وعلق هنيدي على الصورة القديمة ساخراً من عام 2020 بقوله: “تسعة مليون تجاهلوا التويتة دي السنة اللي فاتت فشاهد ماذا حدث”.

وظهر في منشور هنيدي الذي نشره العام الماضي قوله: “لو ماعملتيش ريتويتش هتصيبك لعنة في السنة الجديدة اكتر من اللعنة اللي صابتشك في السنة القديشمة عشان تجاهلت البوست ده وقلت عليه خرافات السنة اللي فاتتش”.

يشار إلى أن النجم محمد هنيدي أعلن أنه يحضر للمشاركة فيلم جديد، ويتكتم علي تفاصيله حالياً حيث يعقد جلسات عمل يومياً مع صناعه للوقوف على الخطوط العريضة للفيلم، قبل انطلاق تصويره، واختيار مخرج للعمل لترشيح الأبطال الذين يقفون أمامه في أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى ينتظر هنيدي عرض فيلمه الجديد “النمس والإنس”، حيث يواصل المخرج شريف عرفة عمليات المونتاج حالياً استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائي لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض في السينمات بداية 2021.

فيلم “النمس والإنس” يشارك في بطولته منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، دنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثرمن فنان كضيف شرف، وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.