منى زكي: استعد لفيلم سينمائي جديد مع المنتج محمد حفظي

كشفت الفنانة منى زكي، أثناء حضورها لندوة تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز، المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، عن أحدث أعمالها السينمائية بعد نجاح فيلمها الأخير "الصندوق الأسود".

أعلنت الفنانة منى زكي عن تفاصيل أحدث أعمالها السينمائية بعد تجربتها الناجحة في "الصندوق الأسود"، قائلة:" استعد لعمل سينمائي جديد من انتاج محمد حفظي وتاليف محمد رجاء يتحدث عن حياة سيدة غير اعتيادية وكواليس حياتها الاجتماعية".

وتابعت قائلة : "الفيلم موجود منذ 7 سنوات، ولكننا كنا نبحث عن جهة انتاجية إلى أن توصلت لـ حفظي، فمازلنا في مراحل التحضير، ومتشوقة له جدًا

خصوصًا إنه فيلم نسائي بحت وقريب من كل إمرأة عربية".

وكان منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ منى زكي تقديرًا وذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة إلى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة

الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

فى نهاية الحفل تم عرض فيلم «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر؛ وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضًا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.