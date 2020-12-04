منى زكي عن مسيرتها الفنية: شغفي في ازدياد ومازلت أتعلم

تحدثت الفنانة منى زكي عن مسيرتها الفنية وعن التغيرات التي طرات عليها، وذلك على هامش ندوتها المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وجاء ذلك في حضور عدد من الفنانين.

وسؤال الإذاعية ريا أبي راشد عن مالذي تغير في شخصيتها الفنية طوال مسيرتها السينمائية قالت : "ازداد شغفي وامتشافي لنفسي كلما كبرت في عمري الفني، إضافة إلى مسايرة الوقت وطرح أعمالي السينمائية أو الدرامية في الوقت المناسب لمجاراة مايحدث وهذا ماتعلمته في الخمس سنوات الأخيرة خصوصًا عندما تغيبت قليلا عن السينما".

وأضافت قائلة : "ازداد حبي لتفاصيل العمل بداية من السيناريو مرورا ب رجال ماوراء الكاميرا والديكور وما الى ذلك، أشعر

ان هذه الأمور تفيدني كثيرا للخروج بعمل فني صحيح".

واختمت حديثها قائلة : " كازلت احتفظ بشغفي وسأحرص على الا ينتهي، لان الفنان صعب ان ينهي مسيرته الا عند انطفاء شغفه وحبه وانا لااتمنى ذلك".

وكان منح المهرجان فى الحفل الافتتاحي له، جائزة فاتن حمامة للتميز، لـ منى زكي تقديرًا وذلك تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، إضافة الى جائزة الهرم الذهبى التقديرية للكاتب القدير وحيد حامد لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وكذلك تكريم الكاتب والسيناريست البريطانى كريستوفر هامبتون، بجائزة «الهرم الذهبى

التقديرية» لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التى استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

فى نهاية الحفل تم عرض فيلم «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر، وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه.

والذي يحكي عن أب مسن يرفض الاعتراف بتقدمه في العمر، ولا يقبل المساعدات التي تقدمها له ابنته، وتكون المعضلة الأكبر عندما يبدأ شعوره يهتز بالأشخاص والعالم من حوله، الفيلم الذي يضعه المتابعون للسينما في صدارة الأعمال التي ستنافس على جوائز الأوسكار المقبلة، يقدم فيه دور الأب، آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومنها: "الأوسكار والبافتا وإيمي وسيسل بي دوميل"، وتشاركه البطولة في دور الابنة الممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، كما يشارك أيضا الممثل الإنجليزي روفَس سيوَل في دور زوج الابنة.